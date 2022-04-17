Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak artık bölgesel bir güç değiliz. Türkiye artık küresel bir güçtür." dedi.

Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaretinin ardından Atatürk Caddesi'nde yürüyerek esnafla sohbet etti.

Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi hakkında yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, ardından Sinop Valiliğince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Gönülden Gönüle İftar Programı"na katıldı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Sinop'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin girişimci ve insani bir dış politika yürüttüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim hem sahada hem masada var olmamız lazım. Sadece sahada ve masada olmak yetmez, sahada ve masada güçlü olmamız gerekiyor. Girişimci olabilmek için, masada ve sahada güçlü olabilmek için ülke olarak, millet olarak da güçlü olmamız lazım, bir ve beraber olmamız lazım. Bizim de tüm gayemiz bu." diye konuştu.

"Biz oportünist bir ülke veya millet değiliz"

Güçlerini milletten aldıklarına, çok çalıştıklarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi çok farklı bir konuma götürdüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Zorluklar var mı? Var, olacak. Bugün tüm dünyada zorluklar var. Mazeret olsun diye söylemiyoruz. Sıkıntılar var mı? Var. Tüm dünyada enflasyon var mı? Var. Tedarik zincirlerinde aksama var mı? Salgınla beraber başladı. Şimdi Ukrayna savaşıyla beraber farklı bir boyut kazandı. Ama her kriz fırsatı da beraberinde getirir. Biz Türkiye olarak bir taraftan var olan krizleri çözmeye çalışıyoruz, diğer taraftan önümüze çıkan fırsatları da ülkemiz ve milletimiz için değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu fırsatçılıksa fırsatçılık, önümüze fırsat çıkmış. Biz oportünist (fırsatçı) bir ülke veya millet değiliz. Başkalarının kötülüğünden medet uman bir millet de değiliz. Tam tersi insani dış politikamızla tüm mazlumlara da yardım eden bir milletiz."

"Türkiye'nin, dünya barışı için önemi artıyor"

Ukrayna-Rusya savaşında da aynı anlayışla bu savaşın bir an önce sonlandırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Neden iki lider, neden her iki ülke de 'Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunu kabul ediyoruz' diyor. Çünkü biz ilkeli davranıyoruz, çünkü biz ilişkilerimizi herkesle en iyi şekilde yürütmek istiyoruz. Çünkü biz dengeli davranıyoruz, adaletli davranıyoruz, doğruyu söylüyoruz. Yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' diyoruz. Türkiye'nin, dünya barışı için önemi artıyor." ifadesini kullandı.

"Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Dünyanın daha adaletli bir yer olması için mücadele verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"'Dünya 5'ten büyük' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Neden? Çünkü başta BM olmak üzere, kurulan sistemler savaşları önleyemiyor. Başlayan savaşları durduramıyor. İnsanların beklentisine çözüm bulamıyor. Pandemi zamanında bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üç ay sonra bir kararla karşımıza çıktı. Herkesin ortak derdi olan, kimsenin farklı düşünmediği bir konuda. Ama 'bu sistem değişsin' derken çözümler de getiriyoruz. Kimseye bir garezimiz yok. Daha adil bir dünya için çalışalım diyoruz. Ama bu sistem değişinceye kadar oturup bir kenarda bekleyemeyiz. Çünkü yangın yanı başımızda. Çatışmaların, savaşların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Güneyimizde, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, her yerde. Şimdi Ukrayna'da. Gürcistan'ın da sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda sorunlar var. Ama biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak artık bölgesel bir güç değiliz. Türkiye artık küresel bir güçtür."

İftar programına, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, iftar programının ardından, Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çay sohbetinde bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.