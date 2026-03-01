Haberler

Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü

Güncelleme:
Bölgesel gelişmelere yönelik krize çözüm bulma çabaları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

