Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya yapacağı ziyaret için Polonya'dan trenle hareket etti. Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Şmihal ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya ziyareti için sabah saatlerinde Polonya'dan Kiev'e demiryoluyla hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın davetine icabetle Kiev'e ziyaret gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Polonya'dan trenle yola çıktı. Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Ukraynalı mevkidaşı Sybiha'nın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip

Altay Bayındır'a sürpriz talip! Avrupa devi onu istiyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Akaryakıt satışlarında yeni düzenleme 2 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Akaryakıt satışlarına yeni düzenleme geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu

13 yaşındaki kız, babası ile fotoğraf çektirince baraja düşüp kayboldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.