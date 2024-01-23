Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti" denildi.