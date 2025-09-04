Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile Ankara'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

