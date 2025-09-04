Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren'i Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile Ankara'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika