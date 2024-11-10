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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riyad'da bulunan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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