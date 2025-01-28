Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'da Görüşmelerde Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Riyad'ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud görüşme gerçekleştirdi. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika