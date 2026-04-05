Bakan Fidan Suriye'de Şara ve Zelenskiy ile görüşecek

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de ikili ve bölgesel meseleleri ele almak üzere ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaret sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeler yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret vesilesiyle yapılacak temaslarda ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi ve Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması öngörülüyor. Fidan'ın görüşmelerde, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan, Suriye'yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! İran enkazda buldu
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor