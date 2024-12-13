Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Konulu Toplantıya Katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'de düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu toplantının detayları hakkında bilgi verildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın yarın Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika