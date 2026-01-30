Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

