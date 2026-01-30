Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika