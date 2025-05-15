Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle Görüşecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski liderliğindeki Rus heyetiyle görüşeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bir görüşme yapacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika