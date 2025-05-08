Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da İsveçli Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) dolayısıyla geldiği Polonya'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere Polonya'ya geldi. Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü. - VARŞOVA