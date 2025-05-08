Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da İsveçli Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) dolayısıyla geldiği Polonya'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere Polonya'ya geldi. Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü. - VARŞOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika