Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı öncesinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı marjında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan burada mevkidaşı Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

