Bakan Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile Ankara'da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
