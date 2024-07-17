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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Niamey'de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakan Fidan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar eşlik ediyor. - NİAMEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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