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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Avusturya ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Avusturya ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. Fidan, konferans kapsamındaki temasları çerçevesinde çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Avusturya'nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya gelmişti. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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