Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın El Alameyn kentine geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Galatasaray'ın penaltılarında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oto galeriye silahlı saldırı: Küçük çocuk başından vuruldu

Oto galeride vahşet! 8 yaşındaki çocuk başından vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.