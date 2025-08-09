Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile El Alameyn'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

