Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdulfettah es-Sisi ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların değerlendirilmesi bekleniyor.