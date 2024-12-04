Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malta'da AGİT Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Malta'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'daki temaslarının ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Malta'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Valetta'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü. - VALLETTA