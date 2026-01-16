Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı Budbergyt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta temaslarına başladı. Bakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra, Litvanya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı iştirak etti. Bakan Fidan daha sonra Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyt ile parlamenterler heyetiyle görüştü.

Bakan Fidan'ın Vilnius temasları kapsamında Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - VILNIUS