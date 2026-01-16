Haberler

Bakan Fidan, Litvanya'daki Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, Litvanya'daki Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'daki resmi ziyaretinde Tatar ve Karaim toplumlarıyla bir araya gelerek temaslarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret nedenilye bulunduğu Litvanya'daki temasları kapsamında Litvanya'daki Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Litvanya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Litvanya'daki Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi. - VILNIUS

