Bakan Fidan, Litvanya'daki Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Litvanya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Litvanya'daki Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi. - VILNIUS