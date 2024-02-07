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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile görüştü. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme hakkında detaylar verilmemiştir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile bir araya geldi. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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