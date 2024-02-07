Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile görüştü. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme hakkında detaylar verilmemiştir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nde Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir ile bir araya geldi. - TRABLUS