Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarıyla Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Kiev'de Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika