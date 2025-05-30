Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarıyla Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarıyla Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Kiev'de Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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