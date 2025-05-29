Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de

BAKAN FİDAN KİEV'DE

Ukrayna'ya ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'e ulaştı. Polonya'dan sabah saatlerinde yola çıkan Bakan Fidan'ın bulunduğu tren, akşam saatlerinde Kiev'e ulaştı. Bakan Fidan'ın, Kiev'de yarın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha başta olmak üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.