Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Şubat Cumartesi günü Kayseri'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.
Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bakan Fidan hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Kayseri'ye geliyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, 7 Şubat Cumartesi günü AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve bir dizi programlara katılmak üzere şehrimize teşrif edecektir." - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika