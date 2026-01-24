Bakan Fidan Kayseri'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bakan Fidan hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Kayseri'ye geliyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, 7 Şubat Cumartesi günü AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve bir dizi programlara katılmak üzere şehrimize teşrif edecektir." - KAYSERİ