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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi. Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.

Fidan'ın bugün Suriye'deki gelişmelere ilişkin Doha'da basın toplantısı yapacak. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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