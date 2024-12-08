Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi. Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı yapacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.
Fidan'ın bugün Suriye'deki gelişmelere ilişkin Doha'da basın toplantısı yapacak. - DOHA