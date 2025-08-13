Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Görüşme Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
