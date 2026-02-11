Haberler

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Ankara'da bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Ankara'da görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan tehdit parti balonu çıktı

ABD'yi rezil eden hata! İHA testinde vurulan cisim bakın ne çıktı?
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan tehdit parti balonu çıktı

ABD'yi rezil eden hata! İHA testinde vurulan cisim bakın ne çıktı?
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi