Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karaçay Türklerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Karaçay Türklerini kabul etti. Fidan, Karaçay Türklerine, Başkonsolosluk kapılarının her zaman açık ve kendilerinin hizmetinde olduğunu kaydetti.