Fidan: İsrail'in politikaları küresel güvenlik sorunu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da yaptığı açıklamada, İsrail'in yayılmacı politikalarının artık sadece bölgesel değil, küresel bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti. Fidan, dünya kamuoyunun bu politikalara karşı tepkisinin önümüzdeki dönemde artacağına inandığını ifade ederek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in ortaya koyduğu politikalar küresel güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ben, önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum" dedi. - DOHA
