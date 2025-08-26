Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'da İrtibat Toplantısı Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin'de İrlanda- Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Dublin temasları çerçevesinde İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü. - DUBLİN

