Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda'da İrtibat Toplantısı Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Dublin temasları çerçevesinde İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü. - DUBLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika