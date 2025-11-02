Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Fidan, temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü. Fidan, Iraklı mevkidaşıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalamıştı. - BAĞDAT