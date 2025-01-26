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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Ayrıca, Irak Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin ile de görüşerek basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Fidan erken saatlerde de Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek, basın toplantısı düzenlemişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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