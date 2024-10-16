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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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