Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bakanlıkta bir araya geldi. Kabul, Ankara'da gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile Bakanlık'ta görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bakanlıkta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı Ankara'da kabul etti" ifadelerine yer verildi.