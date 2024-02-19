Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan ve Feyyad'ın bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ve Feyyad'ın yer aldığı fotoğrafa yer verildi. - ANKARA