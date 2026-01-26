Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki heyet ile Ankara'da bir araya gelerek Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması, insani durum ve bölgesel meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması için çabaları kararlı biçimde sürdüreceklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
