Haberler

Bakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaat'ı kabul etti

Bakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaat'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaat'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (GYUK) Başkanı Ali Şaat'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Ankara'da GYUK Başkanı Ali Şaat'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti
Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları

Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar