Bakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaat'ı kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (GYUK) Başkanı Ali Şaat'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Ankara'da GYUK Başkanı Ali Şaat'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.