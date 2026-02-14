Bakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaat'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaat'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika