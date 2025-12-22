Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin, "Bizim beklentimiz, yeni yılın ilk haftalarından itibaren Sayın Trump'ın deklarasyonuyla ikinci aşamanın hemen başlaması" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
