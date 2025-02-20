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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20'de Çinli mevkidaşı ile buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20'de Çinli mevkidaşı ile buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Güney Afrika'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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