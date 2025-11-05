Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'daki temaslarını sürdürüyor. Resmi ziyareti kapsamında başkent Helsinki'de bulunan Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konulardaki gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan'ın daha sonra mevkidaşı Valtonen ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. - HELSİNKİ