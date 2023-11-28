Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ittifakın gündemindeki konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya ve Arnavutluk Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüştü. NATO Daimi Temsilciliğimizde yapılan görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ittifakın gündemindeki konular ele alındı. Bakanımız Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme kararlılığının vurgulandığı görüşmede, Balkanlar ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı" denildi.