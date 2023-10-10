Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EİT Bakanlar Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'a geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı ve Şuşa'da gerçekleştirilecek toplantıda iş birliği çalışmaları değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a geldi. Bakan Fidan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından karşılandı. Fidan temasları kapmasında Şuşa'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, EİT bağlamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacak. Bakan Fidan'ın temasları kapsamında ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

1985 yılında kurulan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Azerbaycan, Türkiye, Afganistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer alıyor. - FÜZULİ