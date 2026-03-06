Haberler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonya Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı