Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti ve burada Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, forum marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
