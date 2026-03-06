Haberler

Bakan Fidan, Hollandalı ve Brezilyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ve Brezilya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki krizi değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti