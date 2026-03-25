Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı, savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı