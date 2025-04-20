Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de Başkonsolosluk Binasını Açtı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı ve Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde Cezayir'e geldi. Fidan, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak. - CEZAYİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika