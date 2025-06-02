Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Temsilcisi Holgun ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Temsilcisi Holgun ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i kabul ederek Kıbrıs ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i kabul etti. Görüşmede Kıbrıs ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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