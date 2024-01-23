Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti" denildi.